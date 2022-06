Avant et après: la rénovation globale d'un appartement sur la plage

Peanut Design Studio possède à son actif non seulement des projets originaux mais aussi plus qu'intéressants. Spécialisé dans la décoration intérieure d'espaces commerciaux, le Studio nous présente aujourd'hui à travers ce livre d'idées la rénovation complète qu'ils ont effectuée d'un appartement en duplex sur la côte. Ainsi,nous voyageons en Espagne près de la ville en bord de mer Albufera et de Valence, et grimpons jusqu'au onzième étage d'un immeuble avec vue imprenable. Avez-vous envie de faire le tour du propriétaire?