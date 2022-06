Une maison accueillant sous la forme de L

Comme nous entrons à l'intérieur, nous avons une vue complète sur la façon dont les différents niveaux de cette maison s'emboîtent. L'intérieur moderne utilise le bois mat et des murs blancs pour conserver une atmosphère minime mais confortable. Un escalier mène à l'étage. Grace à l'interaction entre les fenêtres intérieures et extérieures, il est assez difficile de dire où commence l'étage et où il termine!