Chandeliers somptueux

Pièce majestueuse qui ne laisse personne indifférent, le chandelier est un objet intemporel qui apportera à n’importe quel salon une touche de grâce et d’élégance. Evoquant à la fois l’époque néo-baroque napoléonienne, les pièces de Bohème en bois recouvert d’or ou la démesure des palais français, les lustres ont toujours été synonymes de faste, de charme et d’aristocratie. Mais de nos jours, plus besoin d’avoir une lignée royale pour apprécier un chandelier chez soi ; ils sont en effet disponibles dans une multitude de prix, de matériaux et de tailles. Vous n’avez que l’embarras du choix et pour vous guider, nous avons rassemblé une sélection de nos modèles préférés. Suivez le guide !