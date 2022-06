Une Exceptionnelle Transformation!

Voici une autre vue de la façade, après travaux cette fois ci. Quelle différence! Ici les murs sont d'un blanc étincelant, et les tours des fenêtres et de portes sont peints en gris, ce qui apporte de la profondeur à cette façade. Les volets et portes sont eux aussi gris, dans un soucis de logique des couleurs. Des portes fenêtres assurent au rez de chaussée de cette maison un apport de luminosité certain. Sur la gauche on notera que la terrasse a été agrandie de moitié, et qu'elle n'est plus fermée par une balustrade. Le standing de cette maison après rénovation ne fait plus aucun doute.