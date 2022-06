10 bars pour votre cuisine !

La kitchenette ou cuisine à l'américaine est un must en matière de décoration d'intérieur. Conviviale et élégante, elle offre de nombreux avantages par rapport à une cuisine traditionnelle : tels que la simplification de la circulation et de la communication entre les espace ainsi qu'une ouverture sur les espaces de vie que sont le salon ou la salle à manger. Elles deviennent de plus en plus populaires en centre-ville car les logements y ont des surfaces généralement réduites et qu'elles nécessitent un minimum d'espace et de cloisons pour un maximum de convivialité. Aussi que ce soit dans un studio d'une pièce ou dans un loft, les cuisines à l'américaine s'illustrent comme un hit au top de la tendance !

Et qui dit cuisine à l'américaine dit bar, un élément qui est au coeur de ce style de cuisine… Aussi Homify vous offre aujourd'hui une sélection de dix bars pour moderniser votre cuisine ! Vous allez adorer…