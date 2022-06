Le rétro en cuisine

Nous sommes de plus en plus nombreux à retrouver le goût de la cuisine et nous aimons le montrer ! C’est pourquoi le petit électroménager se montre : cafetières, bouilloires en acier, mais aussi robots multifonction. En effet, pourquoi cacher ce qui est si joli ? Et si on les montre, c’est parce que leur forme très rétro, en acier et céramique, apporte beaucoup de charme à la maison. Ici, il s’agit d’un robot à pâtisserie qui donne du charme à un espace ultra contemporain.