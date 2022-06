Comment planifier le jardin de vos rêves!

C'est très bien de rêver d'un jardin avec une énorme piscine, mais si vous avez seulement une petite cour, vos ambitions ne pourrons évidemment pas être réalisées. Commencez par faire une promenade autour de votre espace extérieur existant et prendre certaines mesures, cela vous donnera une meilleure idée de ce qui peut réellement être fait et permettra d'éviter la déception ou bien de coûteuses erreurs plus tard. C'est peut être aussi une bonne idée de prendre quelques photos.