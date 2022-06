Loft Moderne dans Vieux Grenier!

Cette transformation est tout simplement incroyable, non? Les rénovations ont permis de transformer ce grenier sombre et humide en un spa de luxe. La rampe d'escalier en bois qui protégeait la cage d'escalier a cédé la place à un espace vitré très moderne. L'arrière du grenier a été cloisonné et des douches ont été été crées. Le mura été recouvert de bois, ce qui donne une atmosphère chaleureuse à cet intérieur lumineux qui n'a plus à voir avec le grenier gris de notre première image. Le toit et les poutres ont été peints en blanc, ce qui participe à la luminosité de la pièce. Une lumière zénithale traverse le grenier.