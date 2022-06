5 Lits intelligents pour une Vie Célibataire Heureuse

Un homme dans un coût bondé, élevé de la vie dans la ville dur, pas facile de trouver un de leur nid favori, mais pas plus spacieuse, mais assez pour vous couvrir le vent Dang Zidan, et aussi un peu de mon énergie et sont devenus légèrement concepteur , il a organisé pour la transformation potentielle. La première étape de toute la vie indépendante de la belle fantaisie, acheter le est un lit confortable! Le lit est la pièce prend le plus grand salon de l' espace, des lits sinon intelligent pour acheter, dévorent tout l'espace vivant, bulle de fantaisie va probablement commencer d' abord ruiné un bon quelques - uns. L'idée de ce livre vous fera découvrir à la fois la conception, et un lit fonctionnel pour vous aider à profiter d' une lutte de vie plus agréable.