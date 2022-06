Une Mystérieuse Maison Familiale à découvrir..!

En tant que mouvement d'art d'après-guerre, le minimalisme fait sentir son influence dans tous les domaines de la culture et de la pensée, notamment grâce à la conception architecturale. La popularité de l'architecture minimaliste a commencé à la fin des années 1980 en Amérique et au Royaume - Uni, il est caractérisé par un accent mis sur la simplicité, la fonctionnalité et une spiritualité presque «zen» et a certainement ses racines dans l' esthétique et la culture japonaise. Des architectes japonais tels que Tadao Ando et Kazuyo Sejima sont réputés pour leur approche minimaliste du design intérieur et extérieur, en utilisant généralement de manière audacieuse le béton, la lumière naturelle, de vastes espaces et des lignes épurées. Le style d'Ando en particulier a été pensé pour prendre ses repères dans la poésie des «haiku» japonais, en insistant sur le néant et l' espace vide, tout en représentant la beauté de la simplicité. Avec les mots d'Ando, «l'intérieur d'une maison est non seulement un problème fonctionnel, mais aussi spirituel.’ Le minimalisme peut vraiment transformer une maison en un havre spirituel qui offre une sensibilité nettement japonaise.