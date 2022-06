Idées déco pour une chambre « féminine »

Pour créer une chambre romantique, on misera en priorité sur des couleurs claires, des imprimés fleuris, de jolies essences de bois… Un côté shabby chic en d’autres termes ! Dans cette chambre décorée par Carine Tilliette, en collaboration avec Véronique Lacaze, l’espace se décline autour du blanc et des tonalités roses poudrées et mauve. Il se dégage de la chambre un esprit poétique, mêlant l’ancien et le moderne. On aime en particulier la suspension faite de multiples petits abat-jours en tissu, la méridienne accueillante, le mannequin de couture et les lourds rideaux qui apportent encore un peu plus de douceur à l’ensemble.