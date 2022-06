Des meubles de salle de bains design et fonctionnels

Les éléments hauts complètent l’offre de rangement dans la salle de bains. Parce qu’ils sont généralement peu profonds, on y range le petit matériel et les produits pharmaceutiques. L’aménagement de cette salle de bains présente un plan vasque en bois, un rangement bas suspendu comme en apesanteur en mélaminé, et des rangements hauts en mélaminé également. Le meuble haut se compose de différents compartiments carrés, fermés ou non par des portes. On pourra utiliser ces compartiments ouverts comme des éléments de décoration et y installer par exemple des petites plantes ou de belles bouteilles de parfum.