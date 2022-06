Quelle douche pour ma salle de bains ?

Les douches, de plus en plus préférées aux baignoires, sont devenues un espace à part entière de nos maisons. Elles sont un véritable espace de détente. C’est pourquoi, outre la multiplicité des robinetterie et des jets, vous pourrez aussi trouver des douches, cabine ou non, qui se transformeront en sauna ou hammam. Si vous avez de l’espace, vous pourrez aussi, comme ici, placer un sauna et une grande douche en vis-à-vis et transformer votre salle de bains en véritable temple de la relaxation !