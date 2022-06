Le marbre en décoration

Vous connaissez les grandes villas bourgeoises du début du XXème siècle, celles qui se distinguent par leurs détails, leur belle architecture, leurs statues de marbre et leurs sols clairs ? Aujourd'hui, c’est de ces grandes demeures dont nous nous sommes inspirés pour vous présenter cinq usages du marbre, ce matériau particulièrement élégant qui peut être utilisé dans la construction de salles de bains, de cuisines et de sols. Lorsqu'il s’inscrit dans un décor moderne, le marbre rappelle non seulement la grâce du passé, mais il peut aussi donner à votre maison un air élégant et majestueux.

Du point de vue géologique, le marbre est une roche métamorphique dérivée du calcaire, formé au cours d’un long processus. Sa composante principale est le carbonate de calcium, qui, en fonction des impuretés qu'il contient, prend différentes couleurs et des caractéristiques spécifiques comme les marbrures. C’est grâce à ses caractéristiques et sa beauté que ce matériau était le principal élément de l'architecture et la sculpture de la Rome et la Grèce antiques. Aujourd'hui, nous avons cessé de construire des bâtiments entièrement faits de marbre non seulement en raison de son coût élevé, mais aussi parce que nous préférons l’utiliser dans les détails, en particulier pour les murs et les sols, donnant une touche d'élégance ici et là.