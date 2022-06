Noël à travers le monde : le Royaume-Uni

Le soir de Noël au Royaume Uni, on se retrouve surtout pour faire une chose : pour boire ! Cette soirée n’est cependant pas aussi important que la journée de Noël et Boxing Day (le 26 décembre, un jour férié en Angleterre), contrairement à d’autres pays. Pour les enfants, le soir de Noël reste un moment excitant puisqu’ils en profitent pour accrocher leurs chaussettes et laissent du lait, des tourtes à la viande et des carottes pour le Père Noël et ses rennes. Mais passons au jour de Noël : c’est le jour du grand festin, une tradition qui remonte au VIe siècle. Au Moyen- Age, c’était déjà une fête importante avec des reconstitutions historiques, de la musique et surtout des banquets. Aujourd’hui, au Royaume-Uni, on ouvre les cadeaux puis on prend le petit-déjeuner ou l’on va à l’église. Le déjeuner de Noël est le plus gros repas de la journée. On sert bien sûr de la dinde rôtie, qui est accompagnée de toutes les garnitures possibles et inimaginables.