DIY: 6 idées de création

Comme vous le savez, le Do It Yourself (DIY) ou le « faites-le vous-même » désigne cette pratique qui consiste à créer ou réparer des objets et leur apporter une touche personnelle. Parfois, le DIY s’applique à transformer des objets anciens ou inutilisés. C’est un bon moyen d'économiser de l'argent, d’être durable, d’apprendre et de s’amuser en même temps. Cette pratique s’est propagée à presque tous les domaines de la création, des musiciens qui fabriquent leurs instruments ou amplificateurs aux adeptes du bricolage, de la couture ou du tricot !

Avec les vacances de Noël, voici une idée pour profiter du temps libre ! Si en plus de passer du bon temps, vous souhaitez faire quelque chose d’utile et de durable pour la maison, alors continuez la lecture de cet article qui vous donnera quelques pistes de décorations à faire vous-même.