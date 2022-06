Vivre en ville a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient est bien sûr de disposer de plus petits appartements et de vivre sur une surface limitée. Cependant un petit espace permet aussi d'avoir tout à portée de main et de se sentir plus en contrôle de l'environnement qui nous entoure.

C'est souvent dans la cuisine que le manque d'espace est le plus handicapant. Dans ce livre d'idées, nous allons voir précisément comment optimiser une petite cuisine afin de la rendre plus belle et fonctionnelle.