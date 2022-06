5 Maisons Familiales à Bas Prix

Cette maison ultra moderne a un style plus imposant. Son architecture se situe entre le brutalisme, la modernité et le minimalisme. Le revêtement extérieur de couleur ocre est une synthèse de la volonté d'intégrer un concept moderne à l'environnement qui l'entoure. Finie l'opulence et les excès de l'architecture d'autres fois. L'environnement, le contact avec la nature et le geste pur est le fondement symbolique de ces belles maisons modernes et cubiques.

