Une petite maison ennuyeuse transformée en un lieu incroyable !

La maison qui fait l'objet de ce livre d'idées se trouve en Corée du Sud. Elle a été rénovée pour répondre aux exigences des jeunes professionnels ou jeunes couples qui souhaitent mener une vie à la fois simple et tendance.

La maison était auparavant encombrée et terne. Elle avait besoin d'une transformation radicale. Elle est maintenant équipée d'un look minimaliste qui repose largement sur des tonalités claires et une utilisation approfondie du bois. L'éclairage de style industriel, les meubles élégants et l'utilisation intelligente de l'espace disponible ont transformé cette maison en un lieu d'habitation cosy et convivial.