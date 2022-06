Top 5 de la semaine : le design made in France à l'honneur

Meubles et objets en matériaux recyclés : idées de cadeaux pour Noël vient compléter notre trio de tête et de charme! L’upcycling est une tendance à la mode puisqu’elle est accessible à tout le monde. Un peu d’imagination suffit sans avoir à dépenser des fortunes. Il est possible de créer des produits de design à partir des objets les plus ordinaires qui soient, nos designers français nous le prouvent d’ailleurs dans ce livre d’idées consacré aux meubles et objets fabriqués en France et issus de l’upcycling.