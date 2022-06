10 intérieurs où la Commode fait le Design

Cette petite commode plus abordable et aussi bien plus légère viendra satisfaire ceux qui recherchent plus de fonctionnalité et de mobilité afin d'agencer en toute liberté un bureau, une chambre ou encore un salon à l'espace plus réduit. Avec ses trois portes et son dessus en bois, couplées à une finition noire pour la structure et les pieds, elle ira très bien avec une pièce simplement décorée et aura l'avantage de pouvoir se marier à différents types de sols et de murs. De plus, elle pourra accueillir vos objets décoratifs sur son dessus.