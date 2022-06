8 Lampes déco au charme fou!

Passons à présent aux réalisations de Charline Ronzon-Jaricot et plus particulièrement au luminaire Moth au mécanisme intelligent : le radiomètre de Crookes. Ce système se compose d'une ampoule dans laquelle est inséré un dispositif rotatif d'ailettes créant un jeu de lumières et d'ombres intéressant. Moth qui signifie « papillon de nuit » en anglais porte ainsi superbement bien son nom.