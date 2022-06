5 Façons de Créer un Espace Détente Dehors

Il ne manque plus que la chicha dans ce salon marocain signé Cécile Aubert Architecte. Déjà mise à l'honneur lors d'un de nos homify 360° cette architecte parvient a recréer une ambiance orientale qui appelle à la détente. En effet, on s'imagine assez facilement se prélasser sur ces épais coussins oranges qui paraissent être le summum du confort ! Le revêtement au, en zelliges semble-t-il, nous transporte immédiatement dans des contrées lointaines, chaudes et ensoleillées. En fait, non. On se détend et on sirote un thé et si l'envie nous prend, on jette un coup d’œil dans cette lunette astronomique et on chatouille les étoiles du regard !