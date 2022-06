Une Maison Banale totalement Transformée

Une fois dedans, on tombe en admiration devant cette superbe cuisine réalisée sur mesure et spacieuse autant que lumineuse. Profitant entièrement de l'orientation plein Sud de la propriété, toute la façade l’extension est vitrée et son sol est équipé d'une dalle résinée en béton offrant une grande inertie thermique.

La fluidité de mouvements est totale et les perspectives crées laissent songeur quant aux déjeuners et dîners qu'il est possible d'organiser dans un panorama si splendide. Plus rien ne sépare ni ne cloisonne visuellement les espaces intérieurs et le jardin directement accessible.