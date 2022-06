Une Maison Familiale très Cosy

L'extérieur imposant laisse rêveur. Les volumes impressionnants du blockhaus conservés sont sublimés par des constructions modernes arborant noir, blanc et gris s'imprégnant de l'atmosphère du lieu, de l'architecture préexistante afin de se fondre dans le paysage et le mettre en valeur. Construire ces différents volumes et les faire communiquer entre eux fut un véritable défi pour nos experts qui ont dû répondre à cette problématique en créant un réseaux d'escaliers intérieurs complexes permettant l'accès aux différents niveaux.