Entre Modernité et Tradition

Légèrement reculée la cuisine trouve sa place dans un renfoncement juste à côté du salon. Cuisine moderne s'il en est, avec son bar qui fera aussi office de table pour un déjeuner sur le pouce. Les chaises hautes sont à la fois design et confortables, et donnent elles aussi de la modernité l'espace. On remarquera aussi les lampes au plafond, lampes tout ce qu'il y a de plus banales, mais finalement très originales du fait de leur nombres. Quatres lampes ainsi couplées sur une attache, chacune éclairant une direction différente et le tour est joué!