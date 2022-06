La couleur Pantone 2015 : Marsala

La nouvelle couleur Pantone vient d’être dévoilée et porte le doux nom de Marsala. Entre un rose foncé poudré et un léger bordeaux, Marsala est une teinte riche qui contraste parfaitement avec la couleur de l’année dernière, un violet vibrant baptisé “Radiant Orchid”. Très naturelle et facile à marier, on est sûr que Marsala sera la tendance 2015 et que les décorateurs et architectes d’intérieur l’utiliseront à foison, car elle s’adapte à différents styles et s’accorde avec tous genres de déco. Vous souhaitez d’ores et déjà l’utiliser chez vous ? On vous montre comment faire.