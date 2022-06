La Rénovation Design d'une petite Maison familiale

La rénovation de la façade a été un succès. Elle a été étendue de quelques mètres et l'espace élargit en est devenu plus accueillant. Un gazon vert recouvre maintenant le sol et cet accent de couleur égaye l'entrée de la nouvelle maison. Les fenêtres et la porte ont également été remplacés et offrent un aspect maintenant beaucoup plus moderne.