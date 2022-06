Une Maison Familiale à l'intérieur Surprenant !!

La maison moderne présentée dans ce livre d'idées a un design tout à fait original. Elle contraste avec l'architecture plus traditionnelle des maisons voisines du quartier. Sa façade est vêtue d'un duo de couleur noir et blanc et a été conçue dans l'idée de suivre la direction du soleil. Elle profite donc d'une exposition au soleil maximum pour réchauffer et illuminer son intérieur.

Découvrez tout de suite les détails de ce design non seulement moderne et élégant mais aussi innovant !