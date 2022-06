Cuisines blanches

L’un des autres avantages du blanc, c’est que cela donne l’illusion de plus d’espace, ce qui n’est pas négligeable dans une pièce où on en a tellement besoin. En utilisant simplement de la peinture blanche dans cette étroite cuisine, la pièce semble instantanément s’agrandir. Quand on dispose de peu de lumière naturelle, on peut imaginer à quel point on se sentirait rapidement oppressé si la même pièce était peinte dans des tons sombres.