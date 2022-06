10 idées Peinture pour la Façade de la Maison!!

Les façades colorées ne sont pas réservées aux maisons modernes! Ils est par exemple courant, en Italie et au Portugal, de voir des maisons traditionnelles arborer des couleurs vives.

Un bon artisan peintre saura lire la façade de la maison et trouver l'art et la manière de la mettre en valeur, comme dans ce projet de rénovation. Après avoir été peinte en blanc cassé, la façade a été subtilement relevée de touches de couleur bleue, venant redessiner la façade et la sublimer.

Des lignes courant le long des murs viennent marquer les deux niveaux de la maison et souligner les corniches, et les ouvertures ont été accentuées en peignant les volets dans les mêmes tons.

Un résultat plein de charme!