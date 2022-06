Un Fabuleux Triplex Zen et Urbain

L'appartement propose un espace de vie extrêmement particulier tout en restant fonctionnel, agréable, lumineux et spacieux. Il est également modulable, comme nous le voyons avec cette cloison coulissante, pouvant sceller à nouveau des espaces désormais communicants, réorganisant les espaces en fonction des besoins et des envies.

Une restructuration astucieuse et attentive l'a rendu possible, en tirant parti de manière optimale des spécificités du projet, et transformant ses particularités en points positifs lui donnant un cachet indéniable. L'unicité et l'harmonie du projet participent également à son charme, tout étant pensé sous le signe de l'économie.