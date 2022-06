Écrin Transparent pour Famille Moderne

Ce projet du studio Ici architectes est niché au coeur d'une nature verdoyante: ce pavillon familial situé en lisière de forêt a été intégralement rénové pour lui donner un cachet contemporain audacieux, tout en favorisant l'union entre le bâtiment et son cadre naturel exceptionnel.

La maison d'origine est surélevée et dotée de quatre façades donnant sur un espace vert non constructible. Elle est également dotée d'un grand jardin à l'arrière, bordé d'arbres centenaires.

La marque de fabrique du studio Ici architectes est une architecture astucieuse, originale et novatrice, que nous retrouvons à l’œuvre dans ce projet de rénovation que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Les architectes ont su tirer parti des atouts et des particularités de la construction, permettant ainsi d'aboutir à une habitation pleine d'authenticité et de modernité.