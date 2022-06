Comment faire pousser ses propres plantes aromatiques?

Cette cuisine au style industriel, haute de plafond, offre de l'espace en haut des placards. Ceux-ci profitent d'une bonne luminosité naturelle grâce aux fenestrages ouverts sur le toit : autant en profiter pour cultiver quelques plantes!

Hors d'atteinte des chats venant les grignoter, elles n'encombrent pas non plus l'espace de travail: elles surplombent la pièce en lui apportant de la verdure. Ici, le choix a été fait de faire pousser des plantes ornementales: mais pourquoi se limiter à choisir des plantes décoratives, quand on peut joindre l'utile à l'agréable et faire pousser du thym, de la menthe ou du basilic ?