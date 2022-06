Quel banc de jardin choisir? 10 idées de style originaux

Lorsque l'on a la chance d'avoir accès à un jardin ou une terrasse, ils serait dommage de négliger son aménagement! Un beau et pratique salon de jardin est pourtant simple a aménager, et permet de profiter des espaces extérieurs de l'habitation comme il se doit.

Les bancs et les assises sont l'un des éléments clefs pour un jardin bien aménagé, nous vous proposons donc aujourd'hui une petite sélection de styles et d'idées pour trouver le banc qui convient à notre petit coin de verdure, avec un accent particulier mis sur les créateurs de mobilier français. Qu'ils soient de style classique, contemporain, rustique, ou tout simplement inattendus et décalés, les bancs de jardin offrent de nombreuses possibilités!

Suivons le guide!