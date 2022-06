Les 12 plus belles maisons de notre site!

Lentement mais sûrement, nous nous approchons de la fin de 2014 et, comme ne importe quel magazine qui se respecte, nous vous proposons un classement des meilleurs projets de cette année. Notre Top 12 est dédié aux douze maisons de rêve qui ont reçu le plus de clics sur homify. De la Suisse au Brésil à travers l'Allemagne ou l'Espagne, nous avons sélectionné douze maisons pour lesquelles nous avons le coup de cœur.

Ces douze derniers mois sont passés à un rythme effréné. Notre entreprise s'est agrandi, nous l'avons vu croître et prospérer. D'un effectif de 16 personnes, nous sommes passés à plus de 60 employés permettant à notre site de se développer dans plusieurs pays. Nous avons décidé que la meilleure façon de terminer 2014 en tant que groupe est de partager avec vous ce développement personnel et professionnel Une année pleine de clics qui ont tant compté pour nous. Une année d'articles, de rires, courbes hautes et basses sur Google Analytics, de musique dans les oreilles et de réunions joviales entre collègues. Après ces douze mois au neuvième étage d'un gratte-ciel à Berlin, nous avons façonné le homify que vous connaissez aujourd'hui. Par conséquent, cette sélection d'articles est aussi notre façon de dire merci en particulier à nos lecteurs et experts et de vous souhaiter de joyeuses fêtes et une belle et heureuse nouvelle année heureuse !