Une jolie Rénovation pour un Petit Prix !

Les rénovations sont souvent un travail à la fois passionnant et stressant. Passionnant car elles impliquent de changer radicalement l'apparence d'un intérieur afin de le rendre plus beau et plus moderne. Stressant puisque les rénovations nécessite un effort physique et un apport financier important.

Dans ce livre d'idées, nous allons explorer la rénovation d'un petit appartement qui a été réalisée avec un petit budget. Le minimalisme, le bois et le blanc sont les trois piliers sur lesquels repose ce projet.