Une Maison Familiale à l'intérieur Sensationnel

En prenant un peu de recul, on peut s'apercevoir que la façade se compose de deux volumes imbriqués dans un angle droite. Mais outre sa conception, un autre détail se démarque : l'imposante entrée de la maison surplombée par un mur de verre qui permet une luminosité sans pareil et un mariage subtil entre la pierre et le verre, la modernité et la tradition, la force et la transparence…