Noël à travers le monde : l'Italie

S’il y a bien une fête qui rassemble la famille et les proches, c’est Noël. On a le droit à cette période de retomber en enfance et de s’extasier sur les belles lumières, les Père Noël qui descendent des fenêtres et les marchés où l’on peut acheter souvenirs faits main et vin chaud.

Nous l’avons déjà évoqué à quelques reprises : homify est une entreprise internationale, et nous avons pu remarquer dans notre équipe que les façons de fêter Noël sont bien différentes. Certains viennent de l’hémisphère Sud et ne conçoivent donc que très difficilement que c’est une période de doudounes et d’écharpes tricotées main. Nous avons donc décidé de vous présenter comment les différents pays de notre équipe célèbrent Noël. Après notre escale en Espagne, on continue aujourd’hui par l’Italie. Aventi !