9 Utilisations Fantastiques de l'espace sous les Escaliers!

Pourquoi ne pas installer un lavabo sous les escaliers? En fonction de la hauteur et de la profondeur, il est possible de construire une belle salle d'eau, avec un petit lavabo et des toilettes. Un beau revêtements du mur, un miroir original, quelques fleurs, un bon agencement des accessoires, et nous obtenons une belle salle d'eau pour mettre à l'aise nos visiteurs.

Mais il faut noter que cette idée nécessite beaucoup de travail et de nombreux investissements; par conséquent, vous devriez donc contacter un expert pour cette modification sous les escaliers, afin de réaliser ce chef d'oeuvre de manière efficace.