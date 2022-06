6 Astuces pour la Rénovation d'un Studio!

La rénovation d'un studio, surtout en région parisienne, est un vrai casse-tête.Toutefois, il est utile de rechercher la mise ne valeur des espaces disponibles, pour plus d'ergonomie et de volume. Avec quelques petites couches de peinture, quelques modifications dans la décoration, et le rajout de quelques mobiliers, nous pouvons transformer un environnement sans style en habitation design.

MON INTÉRIEUR SUR MESURE ( Architectes d'intérieur à Paris ) nous présente quelques astuces pour rénover un studio, afin de mettre en évidence son design, pour trois fois rien.