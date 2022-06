7 Petites Cuisines Hyper Pratiques

L'on peut rester dans une gamme des années 70; cela ne dérange pas forcément le côté pratique de la cuisine. Cette modification ( illustrée dans la photo )s'est bien inspirée du design des autres pièces de la maison, pour nous donner un style harmonieux et pertinent. L'on crée par exemple un espace ouvert, en agrandissant certaines pièces comme le salon et la salle à manger, pour mettre en place une belle petite cuisine pratique et surtout design.