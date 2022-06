Une Maison pour une Famille Heureuse

La toiture inclinée s'ouvre vers l'extérieur et son prolongement fait office d'auvent protégeant le couloir extérieur. La toiture est soutenue par des pilonnes créant un jeu graphique donnant à la propriété un design géométrique séduisant. L'omniprésence des baies vitrées note la volonté des architectes et propriétaires de construire une maison s'intégrant dans son environnement naturel. L'association du bois et de cette barrière de verres vient souligner la création de ce dialogue entre architecture et nature.