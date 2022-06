10 Magnifiques terrasses pour la Rentrée

Le bois est très présent dans les habitations brésiliennes. Utilisé pour le mobilier mais aussi pour les portes, l’armature des lits, etc, le bois est un matériau qui, couplé à des éléments plus clairs, peut vraiment apporter une atmosphère agréable, particulièrement dans un pays ensoleillé comme le Brésil. Jetez un œil à cette chambre ouverte sur ce petit porche : un vrai coin de paradis créé par les architectes José Vigil. La pièce est spacieuse et accueille un grand lit de bois et son linge blanc très naturel, et se prolonge vers cette partie extérieure qui inclut ce petit canapé dans la même finition que le lit. Cette pièce ouverte possède un décor simple mais tellement relaxant ! Elle nous prouve que des matériaux de qualité et un agencement simple peuvent créer des pièces formidables.