Loft Modulable Insolite et Magnifique

Pour vous faire part du contexte, ce loft est créé dans une ancienne imprimerie. Le plateau d’environ 120 m2 est couvert d’une grande verrière centrale et les bois de sa charpente apparente sont sablés pour décaper les peintures d’origine.

Le projet consiste à positionner une grande pièce de vie avec cuisine et cellier, une chambre, une salle d’eau et un wc. Les impératifs de son propriétaire, futur occupant sont de lui permettre d’accrocher ses nombreux tableaux et de stocker sa multitude de livres. En effet, il est nécessaire de connaître les envies et les attentes des propriétaires afin de cibler réellement leur demande.

Ce lieu ouvert, décloisonné, doit être pensé dans ses moindres détails avec cet objectif.