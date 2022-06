7 idées Merveilleuses pour votre Terrasse !

Construire une pergola ou une couverture sur la terrasse peut être une solution parfaite, en particulier pendant les heures de soleil les plus intenses. D'ici, on peut profiter d'un séjour et salon : un coin pour les fêtes ou tout simplement un espace pratique au jour le jour. La couverture garantit le plaisir du plein air avec tout le confort de l'intérieur, en ajoutant des matériaux tels que le bois ou le bambou, le métal, le plastique, le verre… Il existe de nombreux modèles différents de pergolas et tout peut être vu dans notre magazine!