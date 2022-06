Maison aux ​Volumes Contemporains Insoupçonnables!

Quel joli volume ! Grande et ancienne bâtisse, elle représente bon nombre de souvenirs pour la famille. De nombreuses fenêtres permettent de laisser rentrer la luminosité naturelle. Un grand jardin permet de se prélasser au soleil tandis que les enfants s’amusent paisiblement.

Vous allez d’ici peu découvrir l’intérieur et vous allez être subjugué. On pourrait croire qu’il est terne ou passé de mode, tout droit sorti d'un autre âge, mais c’est tout le contraire qui vous attend. Grandes ouvertures sur l’extérieur, de nombreux volumes, de grands espaces et une décoration maîtrisée à la perfection sont les maîtres-mots de cette décoration ! Les différents volumes dans cette maison mettent en valeur l’espace ! On ne vous en dit pas plus, on vous laisse jeter un œil, c’est parti…