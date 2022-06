Invitez la nature chez vous

Dans ce concept signé Harquitectes la nature est toujours la bienvenue chez vous, dans votre salon. Une baie vitrée composée de deux grandes fenêtres s’ouvre directement sur le jardin, afin de faire rentrer le plus de lumière possible. Et quand la météo se rafraîchit, vous n’avez qu’à fermer les fenêtres pour profiter à nouveau d’un petit cocon bien isolé.