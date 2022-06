Ecologie + Somptuosité = Pari Réussi!

Voici un projet qui est une innovation architecturale !

Un terrain extrême, peu de superficie et une pente vertigineuse au milieu d’anciennes restanque d’olivier. L’idée du projet a été d’enterrer la maison sur deux de ses niveaux au Nord afin de pouvoir dégager un jardin de 150m² en toiture ainsi qu’un parking. Lorsqu’on ouvre le portail on arrive sur un jardin et on se demande où est la maison. Ce n’est qu’au bout que l’on découvre un escalier qui descend et qui nous fait arriver sur une maison entièrement vitrée. L’idée était aussi de concevoir une maison autonome en énergie, utilisant pour cela toutes les ressources du lieu (orientation, végétation, terre… ). Nous vous proposons donc aujourd'hui de souivre nos pas pour découvrir cette somptueuse villa écolo.