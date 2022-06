Visite d'un chalet contemporain avec vue sur le Mont Blanc

Pénétrons dans cette bâtisse au cachet insoupçonné afin de nous rendre compte à quel point l'apparence du chalet et son aménagement à l'intérieur sont antipodes l'un de l'autre. Arrêtons-nous dans la cuisine et constatons avec émerveillement son style contemporain, ses équipements dernière génération. La cuisine salle à manger est ouverte sur la salle de séjour via une verrière de 4.50 mètres de hauteur. L'apport en lumière naturelle bien qu'important est combiné avec l’installation de ces luminaires suspendus tels des lustres apportant chaleur et convivialité à cette cuisine. À la fois moderne aux vues de ses équipements et traditionnelle du fait des revêtements en bois des installations et du mobilier tel que cette grande table en bois laquée en teinte foncée, cette cuisine est le parfait compromis pour ceux qui aiment savourer un peu d'authenticité sans avoir à négliger leur confort.